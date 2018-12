Congo-Kinshasa: La MONUSCO lance un programme d'alphabétisation des femmes détues à la prison d'Uvira

communiqué de presse

Tant vaut la femme tant vaut la nation, dit un adage devenu universel. Fort de cet adage, la MONUSCO à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire a lancé ce mercredi 5 décembre 2018 un programme d'alphabétisation pour les pensionnaires de la gente féminine de la prison centrale de district de Uvira-Mulunge. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la politique Genre de la MONUSCO.

Plus d'une dizaine de femmes, parmi lesquelles des condamnées, bénéficient de ce programme de six mois conçu et financé par la MONUSCO à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire.

L'objectif principal est de contribuer à la réinsertion sociale de ces femmes une fois hors du milieu carcéral ; ce qui permettrait de lutter contre l'oisiveté et la récidive. Plus qu'un droit pour un détenu, l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences variées fera de ces femmes de nouvelles personnes plus utiles pour leur société.

Pour faciliter cet apprentissage, la section d'appui à l'administration pénitentiaire a mis à la disposition du programme un lot de matériels dont 1 tableau portatif, des tables, des bancs, des boîtes de craie blanche et de couleurs, des cahiers demi-brouillons et des boîtes de stylos bleu ; avec un emploi du temps qui va de 9 heures à 11 heures les lundi, mardi, jeudi et samedi.

Aussitôt lancé, le programme a débuté avec la première séance de cours qui a porté sur l'identification des apprenantes et les objectifs qu'elles peuvent se fixer. Une détenue, la trentaine, s'est dit satisfaite de l'organisation du programme d'alphabétisation qui, selon elle, lui permettra d'envisager d'autres perspectives dans sa vie après le passage dans le milieu carcéral.

Prenant la parole pour justifier le programme, le chef de la délégation de la MONUSCO, le team leader de la Correction Unit Uvira a rappelé les temps forts du partenariat multiforme entre la MONUSCO et l'Administration pénitentiaire allant de la sécurisation de l'établissement pénitentiaire à la formation des gestionnaires et des détenus en passant par l'approvisionnement périodique en eau.

Il a également rappelé l'organisation de séances d'apprentissage de métiers comme la menuiserie, la maçonnerie et le jardinage pour une centaine de détenus.

La cérémonie de lancement et les premiers cours se sont déroulés en présence des autorités congolaises représentée par Madame Malenga Sango Julie, Administratrice Adjointe du Territoire d'Uvira en charge de la Politique et de l'Administration.

Madame Malenga Julie a salué tout d'abord cette belle initiative de la MONUSCO pilotée par la Correction Unit qui va en droite ligne avec la politique genre du gouvernement de la République Démocratique du Congo. Ella a exhorté les pensionnaires féminins à faire preuve d'engagement pour mériter cet investissement de la MONUSCO et en profiter pour démontrer que les femmes sont aussi compétentes que les hommes si les conditions sont égales. Elle a donné comme exemple sa nomination aux fonctions d'autorité à la tête du territoire d'Uvira.

Pour rappel la prison d'Uvira construite juste après l'indépendance dans les années 60 pour une capacité de 150 pensionnaires, compte aujourd'hui plus de 800 détenus dont 12 femmes.