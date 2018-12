Afrique: Le Cameroun disqualifié de la CAN 2019 ?

C'est la requête introduite par les Comores. L'Ile demande à la CAF (Confédération africaine de football) une disqualification du Cameroun à la suite de l'organisation de la CAN 2019 à lui retirée.

C'est Ben Amir Saadi, manager général des Coelacanthes, surnom de l'équipe nationale des Comores qui a révélé la teneur du courrier de la FFC jeudi sur RFI (Radio France internationale). « Nous demandons l'application du règlement, et plus précisément l'article 92, qui veut qu'un pays qui se voit retirer l'organisation de la CAN ne participe pas à l'édition en question. La logique voudrait que, le Cameroun étant dessaisi, le Cameroun soit mis hors-course. Et si finale il y a, elle devrait se jouer entre les Comores et Malawi« , a t-il indiqué.

Les Comores brandissent l'article 92 du règlement, s'appuyant également sur les exemples du Maroc (CAN 2015), Madagascar (CAN U17 2017) et du Kenya (CHAN 2018). « Je pense que le règlement est établi pour tout le monde. Pour que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. On a l'impression que finalement on a retiré la CAN au Cameroun mais qu'il y ait des faveurs qu'on voudrait faire à ce dernier. Pour justement faire en sorte que la colère des Camerounais soit moins importante« , a t-il ajouté.

Les Comores pourraient bénéficier d'une disqualification du Cameroun pour participer pour la première fois de leur histoire à une Coupe d'Afrique des nations. Les deux pays doivent s'affronter en mars prochain pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.