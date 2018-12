Seychelles: Le système offshore conserve sa confidentialité.

Les entreprises offshore qui sont enregistrées aux Seychelles peuvent conserver la confidentialité des directeurs des compagnies étrangères.

Le lundi 26 novembre l'Assemblée nationale a en effet, voté en faveur d'un amendement pour que la confidentialité de ces entreprises offshore soit maintenue.

Le président des Seychelles Danny Faure, qui se trouvait en déplacement, à l'étranger a dans la foulée signé, l'amendement que le député de l'opposition Ahmed Afif avait proposé, pour éviter que l'ensemble des directeurs de ces entreprises ne soient rendus accessibles au public et aux médias.

« Il y avait urgence, car à partir du 1er décembre les entreprises devaient déclarer leur directeur, et elles ne souhaitaient pas le faire, et que serait-il passé, elles allaient quitter le pays et, on aurait perdu des dizaines de millions de roupies» a dit à la SNA le député Ahmed Afif.

Le député Afif a expliqué, que les entreprises qui enregistrent les compagnies offshore avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en expliquant les pertes que cela pourrait avoir pour le pays.

« Si l'on avait laissé la loi telle qu'elle était, cela aurait mis à terre notre système offshore » a dit Afif.

Seules les autorités judiciaires et les autorités de régulations financières pourront avoir accès à ces informations.

Les Seychelles avaient modifié, en 2016, sa législation, en informant les entreprises étrangères que les noms des directeurs qui sont enregistrés sous le système offshore seraient mis à la disposition du public.

« À l'époque on avait pensé que cela deviendrait la norme et on avait pris les devants, mais aujourd'hui, on constate que les autres pays, qui, sont en concurrence avec nous, n'ont pas introduit cette mesure, et on a donc décidé de revenir comme c'était » a dit à la SNA Steve Fanny Directeur Général de FSA.

La loi devait être amenée devant le Parlement depuis plusieurs semaines, mais un retard au niveau du bureau de l'Attorney General a retardé, son processus.

« Vous savez, ce genre d'information doit rester privé, car cela évite qu'il n'y ait des spéculations » a dit Fanny.

Le système offshore des Seychelles et le troisième pilier de l'économie derrière le tourisme et la pêche.

Plus de 200 000 entreprises sont enregistrées dans le pays.

Les Seychelles, qui sont actuellement sur la liste grise de l'Union européenne, espèrent qu'en janvier lors d'une revenue avec l'OCDE, que le pays soit retiré sur la liste grise de L'UE, avec les modifications sur l'érosion fiscale pour les grosses entreprises multinationales (BEPS), que l'Assemblée doit approuver.