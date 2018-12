Afrique: EDBI est désormais une initiative continentale, selon le groupe de la Banque mondiale

La conférence de l'Initiative pour la facilité de faire des affaires (Ease of Doing Business Initiative) ou Edbi, gagne du terrain. Lors de la 9e édition tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), 32 pays africains y ont pris part. Alors que lors de la première conférence, qui a eu lieu à Port Louis, (Ile Maurice), seulement six pays étaient représentés.

Ce sont les 26 27 et 28 novembre 2018 que le groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, a organisé la neuvième conférence de l'Initiative pour sur la facilité de faire des affaires (Ease of Doing Business Initiative). Ce, autour du thème "Amélioration du climat des affaires et défis de la croissance économique en Afrique".

Cette 9e édition qui s'est tenue pour la première fois en Afrique de l'ouest et dans un pays francophone, a réuni des experts et des décideurs politiques pour partager les meilleurs pratiques en matière de réformes mesurées par le rapport Doing business du groupe de la Banque mondiale.

Ainsi pour le ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, Adama Koné: « La Côte d'Ivoire se réjouit d'accueillir la communauté des réformateurs d'Afrique.

Grâce aux réformes de nouvelle génération que nous mettons en œuvre, notre pays a retrouvé la liste des dix économies les plus réformatrices dans le rapport Doing Business 2019. Notre objectif est désormais de figurer, d'ici à 2021, parmi les 50 premiers pays au monde sur la facilité de faire des affaires ».

La banque n'a pas manqué de saluer la participation massive des pays. Et de soutenir : « EDBI est désormais une initiative continentale ».

Les services conseil du groupe soutiennent la conférence Edbi depuis 2010, afin de faciliter la promotion des meilleurs pratiques et les expériences dans la réforme des environnements des affaires, avec pour ancrage les classements du rapport Doing Business.

«Des environnements des affaires réformés et plus attractifs sont essentiels pour la Sfi, car ils nous permettent de mettre en œuvre notre nouvelle stratégie pour l'Afrique.

Les réformes mesurées par le Doing Business contribuent à créer les conditions qui permettent à la Sfi d'investir et de mobiliser plus de capitaux pour résoudre les défis au développement du continent », a pour sa part indiqué Sérgio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale (Sfi) pour le Moyen-orient et l'Afrique.