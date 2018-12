Sénégal: Union européenne - Un nouveau document de stratégie conjointe signé

Le Sénégal et l'Union européenne ont signé hier, un document de stratégie conjointe européenne pour le Sénégal 2018-2023. Cette signature s'inscrit dans le cadre du partenariat diversifié qui couvre plusieurs domaines de l'action extérieure de l'Union européenne et de ses Etats membres.

Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et Irène Mingasson, Cheffe de Délégation de l'Union européenne (Ue) en République du Sénégal ont procédé ce matin, à la signature du document de stratégie conjointe européenne pour le Sénégal 2018-2023.

Selon M. Ba, la signature du Document de stratégie conjointe sur la période 2018-2023 marque une étape importante dans la mise en œuvre du PIN 11ème FED et traduit avec éloquence la vitalité ainsi que la diversité de notre coopération avec l'UE et ses Etats membres.

Elle concrétise, à son avis, encore une fois, les efforts soutenus et constants de l'Union Européenne et ses Etats membres à travers le Fonds européen de Développement et d'autres instruments de financement au bénéfice des populations sénégalaises.

«Les résultats forts intéressants obtenus dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne et ses Etats membres illustrent de fort belle manière l'importance des réalisations obtenues qui contribuent ainsi fortement à l'atteinte des objectifs d'émergence fixés par le président de la République à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE) », a déclaré M. Ba.

Il affirme que le document de stratégie de programmation conjointe permettra d'optimiser les interventions de l'UE et de ses Etats membres et constitue une belle opportunité de partenariat avec le Sénégal.

Ce document, explique le ministre des Finances, est la base pour les engagements de l'UE au titre du 11ème FED pour la période 2018-2020 et couvre les thèmes relatifs à l'énergie, l'emploi et le secteur privé, la gouvernance économique et la gestion des finances publiques, la sécurité, la migration et le développement rural.

Autant de secteurs, thématiques importants pour l'Etat du Sénégal et sa population qui nécessitent à son avis, l'appui et l'accompagnement des parties prenantes pour la réussite de ce programme.

