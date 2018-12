Sénégal: Exploitation de la 4G - Tigo conclut une convention avec l'Artp

Tigo Sénégal et l'Artp (Autorité de régulation des télécommunications et des postes) ont conclu le 4 décembre dernier, la convention de concession et le cahier des charges en vue de l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles 4G ouvert au public.

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), cette signature est le fruit d'un long processus. Elle symbolise l'engagement de Tigo à mettre à la disposition de tous les sénégalais des services novateurs qui leur permettront d'améliorer leur quotidien tout en restant connectés au monde.

«En effet, depuis le changement d'actionnariat intervenu en avril 2018, Tigo Sénégal investit massivement pour déployer les technologies les plus innovantes au service exclusif de ses clients », renseigne le communiqué.

L'introduction de la 4G et ses dérivés tels que la 4G+ permettra à Tigo Sénégal de donner une nouvelle dynamique à son offre commerciale en fournissant des services numériques de dernière génération aux populations vivant au Sénégal et aux entreprises établies dans le pays: services en ligne, services financiers, vidéo à la demande, accès internet à très haut débit, accès internet dédié pour les entreprises, etc. «L'arrivée de la 4G est associée à un programme d'expansion du réseau national.

L'objectif pour Tigo Sénégal est d'offrir à tous ses clients le meilleur réseau, la meilleure couverture nationale, et de consolider sa position d'acteur majeur dans les télécommunications, l'accès à Internet et les services mobiles innovants », explique l'entreprise.

Mass Thiam, directeur général de Tigo dira à l'issue de cette cérémonie de signature toute sa fierté de participer à la concrétisation de la nouvelle ambition de Tigo.

Selon lui, « c'est la première fois qu'autant d'investissements sont réalisés en si peu de temps pour l'expansion du réseau de Tigo au Sénégal.

Le déploiement prochain de la 4G et ses dérivés tels que la 4G+varedonner à Tigo Sénégal son leadership mais surtout matérialiser sa vision consistant à faciliter l'accès à l'information et donc au savoir, Tigo change pour vous et nous le prouvons». Tigo est le second opérateur de Téléphonie mobile lancé en 1999 au Sénégal.