Algérie: "Séniors, soyez sport" - Une grande marche sportive à Alger

Alger — Sous le thème "Séniors, soyez sport",une trentaine de participants dont cinq dames âgés de plus de 40 ans ont pris part, ce vendredi, à la grande marche sportive tenue à Ouled Fayet (Alger) sur une distance de 4 km.

Cette course organisée par l'agence GAIA Com en collaboration avec l'APC d'Ouled Fayet (Alger), s'inscrit dans le cadre de la production de l'activité sportive afin d'informer, d'orienter et de sensibiliser les gens âgés plus de 40 ans.

"On a pensé à la catégorie des 40 ans et plus qui a été très long temps marginalisée pour la pratique des activités physiques. Il faut savoir que les retraités sont généralement à côté de la plaque par rapport à toutes sortes d'activités sportives.

On a essayé avec cette initiative de donner un coup et aller de l'avant pour cette catégorie et pratiquer le sport", a indiqué à l'APS, Abdelmajid Benhamdouda, directeur associé et directeur de création publicitaire de l'agence GAIA Com.

Selon le même responsable, ce rendez-vous n'est qu'une première étape pour un programme bien chargé visant l'activité sportive pour les séniors.

"Cet évènement est un coup de starter pour lancer notre programme qui s'étale sur 4 ans avec l'APC de Ouled Fayet. Nous avons choisi la commune de Ouled Fayet car elle a donné naissance à des grands noms en athlétisme", a ajouté Benhamouda.

Et d'enchaîner: "C'est un évènement qui encourage la catégorie des 40 ans et plus à pratiquer du sport pour préserver le capital santé.

Nous connaissons tous les bienfaits de l'activité physique chez les séniors surtout qu'elle diminue le risque d'obésité et elle réduit le stress et prévient les maladies cardiaques".

Pour sa part, le président de l'APC d'Ouled Fayet, Mouhoub Touchi, n'a pas caché "sa satisfaction" du déroulement de ce rendez-vous souhaitant au passage que ces courses soient "une perpétuelle tradition".

"On essaye de pousser les gens à faire du sport et surtout les personnes âgées plus de 40 ans. Nous savons bien que cette catégorie d'âge n'active pas beaucoup sur le volet sport et santé et nous estimons que c'est important de les pousser vers ces activités.

Nous envisageons d'améliorer les choses pour organiser d'autres évènements dans les jours à venir et nous souhaitons que ce sera chaque semaine", a indiqué à l'APS, Mouhoub Touchi.