Soudan: Le Soudan se félicite de la reprise des négociations sous la médiation du Qatar

Khartoum — Le gouvernement soudanais a réaffirmé que l'accord signé entre le gouvernement soudanais et le mouvement pour la justice et l'égalité, dirigé par Djibril, et le mouvement de la libération du Soudan dirigée par Méni Arko à Berlin sont le prélude à la reprise des négociations sous la médiation et la supervision du Qatar à Doha, seul endroit où se déroulent les négociations et sur la base du document de Doha.

Le ministre d'état et chef du Bureau de la paix de Darfour, Majdi Khalaf, a déclaré que le ministère allemand des Affaires étrangères, qui avait supervisé les négociations ayant conduit à l'accord jeudi avec le soutien de la fondation allemande Barcoff, exprime l'intérêt de la communauté internationale pour cette affaire et qu'elle avait également exprimé sa joie de remettre le dossier au Qatar après la conclusion de l'accord et la signature sur la reprise des négociations entre les trois parties.

Majdi a déclaré dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise (SUNA) que toutes les parties ont confirmé l'octroi de la confiance totale à l'Etat du Qatar, qui est l'unique sponsor et superviseur des négociations.

M. Majdi a déclaré que l'accord et la confirmation du transfert du dossier à l'État du Qatar constituaient une étape importante dans le processus de réalisation de la paix au Darfour, ce qui s'est clairement reflété dans l'attention internationale portée à l'événement et la présence de représentants de l'Union Européenne, la Grande Bretagne et la France à la signature.