Sénégal: Conseil mondial de l'eau - Mamadou Dia réelu gouverneur

Mamadou Dia a été réélu en tant que Gouverneur du Conseil Mondial de l'Eau (CME), lors de l'Assemblée générale tenue à Marseille du 28 au 30 novembre 2018. Se présentant au nom d'AquaFed à l'élection dans le Collège 3 réservé aux organisations commerciales, il l'a brillamment remporté avec le plus grand nombre de voix (242), informe une note parvenue à notre rédaction.

Mamadou Dia est président d'AquaFed, la Fédération Internationale des Opérateurs privés des Services d'Eau, qui regroupe plus de 400 sociétés de 40 pays, à une période où le secteur privé est appelé à collaborer avec les gouvernements locaux et nationaux, pour faire face aux problèmes les plus critiques dans le domaine de l'eau.

Il est particulièrement concerné par l'optimisation de la performance des services d'eau et d'assainissement, et par la résolution du manque d'accès à une bonne qualité d'eau et aux services d'assainissement dans le monde, informe la source.

La réélection de Mamadou Dia comme Gouverneur du CME est une reconnaissance par les pairs de son expertise et de sa grande expérience dans la gestion du service public d'eau. En tant que Gouverneur du Conseil Mondial de l'Eau il s'était beaucoup investi pour que le Sénégal soit désigné pour accueillir en 2021 le 9ème Forum Mondial de l'Eau.

Il estime qu'avec le lancement des Objectifs de Développement Durable (ODD) par les Nations Unies "il y a aujourd'hui un engagement politique autour de la question de l'eau.

Nous devons aussi nous concentrer à bâtir une résilience de l'eau dans les communautés et les villes qui sont de plus en plus impactées par le changement climatique et la raréfaction de l'eau".

La volonté politique et les solutions professionnelles existent et le Conseil Mondial de l'Eau doit donner les impulsions pour l'accélération de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement partout dans le monde.

Directeur Eau et Assainissement du Groupe Eranove et vice-président de la Sénégalaise Des Eaux, (SDE), Mamadou Dia est riche d'une expérience de plus de 40 ans comme ingénieur hydraulique dans la gestion de services d'eau, tant dans le secteur public que privé.

En plus de son expérience opérationnelle au Sénégal, Mamadou Dia a une carrière internationale remarquable.

Il a été Président de l'Association Africaine de l'Eau (AAE) pendant plus de 6 ans, membre de la direction d'International Water Association (IWA), et actuellement Gouverneur du Conseil Mondial de l'Eau (CME). Il est aussi président de l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), ajoute le texte.