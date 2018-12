Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA B U20 - Le Sénégal domine le Burkina Faso 2-0

Le Sénégal a bien débuté le Tournoi UFOA B U20 qui se déroule au Togo. Les Sénégalais se sont imposés (2-0) devant le Burkina Faso pour le compte du match d'ouverture.

Et pourtant les premières minutes étaient à l'avantage des Etalons Junior qui ont eu les premières occasions. Mais après quelques minutes, les Sénégalais ont pris le contrôle du jeu en créant des situations dangereuses. Et ils auront gain de cause après le but de Youssouph Badji, inscrit à la 35è minute.

La mi-temps intervient sur ce score. A la reprise, les Sénégalais ont démarré comme ils ont terminé la terminé la première mi-temps.

Ils ont réussi à monopoliser le ballon et profitent des maladresses de leur adversaire pour s'imposer dans tous les domaines. Ils marqueront même le second but en fin de partie grâce à Mamadou Danfa.

A 2-0, les Sénégalais prennent une option sérieuse pour le second tour. Mais avant ils affronteront le Mali samedi prochain à partir de 15 heures. Alors que le Burkina Faso sera aux prises avec le pays hôte.