Algérie: Béatification de 19 religieux catholiques - Arrivée de l'envoyé du Pape François à Oran

Oran — L'envoyé du Pape François, le cardinal Giovanni Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation des causes des saints, est arrivé vendredi après-midi à Oran où il doit prendre part samedi dans la capitale de l'Ouest du pays, à la béatification de 19 religieux catholiques restés attachés à l'Algérie, durant la décennie noire.

"Je remercie l'Etat algérien et à sa tête le président Bouteflika, pour leur collaboration dans l'organisation et la réussite de la cérémonie de béatification des 19 religieux catholiques morts en Algérie, prévue samedi à Oran", a indiqué le représentant du souverain pontife, dans une déclaration à la presse, à son accueil à l'aéroport par le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa.

"Il s'agit pour nous d'une occasion pour renouveler l'engagement de l'Eglise représentée par les évêques d'Alger et d'Oran, et exprimer notre fraternité et notre amitié à l'adresse du peuple algérien", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a mis en exergue l'importance de cet événement, le premier à être organisé en dehors du Vatican, et toutes les instructions et orientations données par le président Bouteflika pour sa réussite.

Le cardinal Giovanni Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation des causes des saints devra assister vendredi à l'inauguration de la chapelle de Notre-Dame de Santa Cruz, après sa restauration, ainsi qu'à la baptisation de son esplanade au nom de "la place du Vivre ensemble en paix".

Samedi après-midi, au niveau de la même chapelle, aura lieu la cérémonie de béatification des 19 religieux catholiques morts durant la décennie noire en Algérie.