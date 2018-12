Niger: L'Union européenne renforce sa coopération avec le Niger

communiqué de presse

Bruxelles — - L'Union européenne mobilise une enveloppe de 108 millions d'euros supplémentaires en faveur des politiques sociales, de la sécurité, de la bonne gouvernance et de l'accès à l'électricité au Niger.

Cette annonce a été faite par le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimica en marge de la Conférence de coordination des partenaires et des bailleurs organisée par le G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie. Le commissaire Mimica s'est également entretenu avec le président du Niger Mahamadou Issoufou.

Le commissaire Mimica a déclaré: «L'Union européenne reste déterminée à soutenir le Niger qui fait face à des défis exceptionnels, tels que la menace terroriste, le trafic d'êtres humains, ainsi qu'à une forte croissance démographique. Ce financement supplémentaire de 108 millions d'euros permettra d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques au Niger dans des secteurs clés, ciblant notamment les populations vulnérables dans les zones rurales».

Cette augmentation de 90 millions d'euros du programme indicatif national et la subvention de 18 millions d'euros à l'investissement pour l'amélioration de l'accès à l'électricité ont été approuvés dans le cadre du partenariat renforcé avec le Niger, en vertu d'une approche intégrée combinant le développement, la sécurité (y compris avec le G5 Sahel), l'assistance humanitaire et le contrôle des migrations irrégulières.

Le Niger bénéficie de toute la palette des instruments européens d'action extérieure pour l'appuyer dans son rôle en faveur du maintien de la stabilité dans la région, et pour faire face aux défis économiques, budgétaires et humanitaires. Ce soutien s'inscrit aussi dans la cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, adopté par le Niger, et appuyé par l'UE et les partenaires internationaux.

Contexte

Avec ce nouveau soutien, le montant total de la coopération au développement de l'Union européenne en faveur du Niger dépasse le milliard d'euros pour la période 2014-2020.

Le financement provenant du 11ème Fonds européen de développement s'élève maintenant à 716 millions d'euros pour 2014-2020. Quatre domaines d'intervention sont prioritaires: (i) Sécurité alimentaire et résilience; (ii) Appui à l'État dans la prestation de services sociaux; (iii) Sécurité, gouvernance et consolidation de la paix; (iv) Infrastructures routières pour désenclaver les régions à risque d'insécurité et de conflit.

Le Niger est également le premier bénéficiaire du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique avec un montant s'élevant à 247,5 millions d'euros, qui vise à lutter contre les causes profondes de l'instabilité, du phénomène des déplacements forcés et de la migration irrégulière. Le pays bénéficie également de programmes régionaux dans le cadre de ce fonds.

Plusieurs opérations en mixage prêts-dons, pour une somme totale atteignant désormais 51 millions d'euros, visent à soutenir le Niger dans ses investissements pour étendre l'accès des populations à l'électricité.

