Congo-Brazzaville: Festival Mantsina sur scène - La quinzième édition s'ouvre le 10 décembre

La rencontre internationale de théâtre se tiendra jusqu'au 20 décembre, à Brazzaville, sur le thème « L'enracinement de l'art et son envol ».

Organisé par l'association Noé culture, le festival a pour but de promouvoir l'art théâtral dans tous ses aspects, avec l'ambition de devenir la plate-forme théâtrale en Afrique. Cette quinzième édition connaîtra la participation des artistes venus du Cameroun, de France, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la Suisse et du Congo, pays hote. Des spectacles, formations, exposition, projections et rencontres sont prévus, au cours desquels le public découvrira de nombreuses représentations théâtrales comme " Le dernier des Ndinga" de Hubert Gadoua, " Le député fou" de Fortuné Bateza, "L'espèce humaine" de Robert Antelme, "We call it love" de Felwine Sarr, "Antoine m'a vendu son destin" de Sony Labou Tansi, " Le monde s'écroule à nos pieds" de Gilfery Ngamboulou, "Passe pas l'homme" de Faustin Leturmy Kéoua, " Photo de groupe au bord du fleuve Congo" d'Emmanuel Dongala, " Bac ou mariage" de Fifi Tamsir Niane, " Le départ" une chorégraphie de Zora Snake, "Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimé Césaire, " Le dernier jour d'un condamné" de Victor Hugo, etc.

La quinzième édition du festival Mantsima sur scène suscite un engouement sans pareil de nombreux artistes qui tiennent à y partciper. La directrice artistique du festival, Sylvie Dyclo Pomos, a indiqué : « L'engouement que les artistes manifestent à fouler le tapis vert de Mantsina, même quand la direction annonce qu'elle ne peut pas prendre en charge une compagnie pour l'édition en cours, fait qu'ils se multiplient en quatre, payent leurs billets et débarquent au festival, obligeant la direction à s'incliner devant cette ferveur pour l'art et casse sa tirelire pour loger sainement ces artistes qui s'entêtent à user leurs talents sur les planches pour la gloire de l'art. Ils ne le font pas pour récolter des cachets faramineux mais, pour toucher du doigt cette fièvre théâtrale que les uns leur rapportent ou qu'ils ont vécue et manifestent l'envie de renouveler la dose, parce qu'à Mantsina, il y a une autre façon d'être sur les planches qu'on ne retrouve nulle part ailleurs ».

Mantsina sur scène est un festival pluridisciplinaire consacré au théâtre et aux arts vivants créé en 2003. Il prête mains fortes aux artistes afin de mieux faire connaître leurs talents et créations.