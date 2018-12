Burkina Faso: Cérémonie de décorations - La Nation exprime sa reconnaissance à 820 de ses fils et filles à Kosyam

Dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui sera célébré le 11 décembre prochain à Manga chef lieu de la région du Centre Sud, la Nation burkinabè à travers son président Roch Marc Christian Kaboré a décidé de reconnaître et d'honorer le travail de ses fils et filles qui se sont distingués par leur ardeur, leur dévouement et leur exemplarité au travail.

Les distinctions ont concerné l'Ordre de l'Etalon et l'Ordre du mérite burkinabè.

L'Ordre de l'Etalon est un ordre honorifique destiné à récompenser le mérite personnel et les services éminents, civils ou militaires rendus à la Nation. C'est la distinction la plus élevée au Burkina. Pour cette catégorie de distinction, ils étaient 399 récipiendaires dont 07 Grands-Officiers, 35 Commandeurs, 95 Officiers et 262 Chevaliers.

L'Ordre du mérite burkinabè quant à lui, récompense toute personne qui se serait distinguée par son dévouement, sa valeur professionnelle, la durée et la qualité de ses services.

Pour cette catégorie de distinction, ils étaient 421 récipiendaires dont un a été fait Grand-officier, 4 Commandeurs, 50 Officiers et 366 Chevaliers.

A l'issue de la cérémonie, le président du Faso, en serrant la main de chaque récipiendaire, en guise de félicitation, invite chacun à toujours œuvrer dans le sens du développement de la Patrie.

Direction de la communication de la présidence du Faso