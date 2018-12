Burkina Faso: Accidents de la route - Première cause de décès des jeunes dans le monde

A en croire les experts de l'OMS, les accidents de la route représentent également chez les enfants de 5 à 14 ans, la première cause de décès. Avec ces chiffres, la route tuerait donc plus que des maladies telles le sida et la tuberculose pour toutes les tranches d'âges. Le taux de mortalité varie de 9 à plus de 26 personnes sur une échelle de 100 000 habitants.

Autre indicateur de cette étude : la majorité des personnes tuées ne sont pas les conducteurs et passagers de voitures. A titre illustratif, plus de la moitié des décès concernent des personnes dites vulnérables. Les piétons et les cyclistes représentent 26% et les motocyclistes 28%.

L'Afrique est le continent le plus touché avec un taux de mortalité de 26,6 pour 100 mille habitants. Le plus bas taux s'enregistre en Europe et en Amérique avec 9,3 pour 100 mille habitants.

Vu ces taux, l'OMS voit s'éloigner sa perspective de réduite de moitié le nombre de morts lié à la route d'ici à 2020. Et pour rectifier le tir, l'organisation préconise une volonté politique accrue et la responsabilisation de tous les acteurs de la chaîne.