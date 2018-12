Madagascar: Risques et catastrophes - Une stratégie de prévention concoctée au CNGRC

Une phase « El Nino » a déjà pris son élan et impacte quelques zones de la Grande Île. Cette phase aura 70 à 75% de chance d'apparition, pour les prochains mois à venir. D'autres fléaux sont à prévoir, selon le CNGRC (Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes).

Une réunion de préparation à la saison cyclonique 2018-2019 s'est tenue, jeudi dernier, au Palais de Mahazoarivo. Conduite par le Premier ministre, Ntsay Christian, cette concertation avait pour objectif d'assurer d'une part, la synergie des actions concrètes à entreprendre ; et d'autre part, la complémentarité des interventions des différents secteurs, en terme de préparation et de prévention, face aux effets néfastes des aléas climatiques et épidémiologiques avant, pendant et après cette saison. L'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, et les interventions face aux problèmes de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire dans le sud, figuraient parmi les grands sujets de discussion. D'après la Direction Générale de la Météorologie (DGM), l'évolution actuelle des conditions atmosphériques et océaniques laisse prévoir une saison cyclonique 2018-2019 active et proche de la moyenne climatologique à Madagascar avec 1 à 3 perturbations, pouvant atterrir sur les côtes malgaches.

Durant le début de la période de saison des pluies 2018, la Grande Île a presque obtenu des précipitations à l'exception du centre-ouest de Madagascar. L'extrême sud-ouest de l'île a reçu des précipitations supérieures à la normale, et il en est de même dans quelques localités visiblement éparpillées au nord, à l'est et au sud des plateaux de Madagascar. Des précipitations localement abondantes pouvant entraîner des crues de rivière. De plus, des inondations seront à craindre en décembre, janvier et février pour quelques régions, selon cette Direction. « Des mesures sont prises pour renforcer l'opérationnalité de la DGM en matière de moyens logistiques, matériels et communications disponibles », a indiqué ses représentants.

Préparés. Le BNGRC et les autres acteurs principaux d'intervention sont prêts à faire face à cette saison cyclonique, selon les informations. Série de formations, suivi de sensibilisation, notamment pour les volontaires et société privées ainsi que les structures décentralisées, sont déjà menées. En outre, la mise à jour des plans de contingences, le pré-positionnement des vivres et moyens logistiques, l'opérationnalisation de poste-avancé de coordination au niveau de certaines régions ainsi que le renforcement de communication au moment des interventions, sont déjà effectifs, selon les responsables. Par rapport aux épidémies de peste et de rougeole, le Ministre de la Santé Publique, présent à la réunion, a noté que les nombres de cas suspects et de cas confirmés ont baissé, cette année. Pour la peste, 55 cas sont confirmés, dont 44 buboniques, 11 pulmonaires et 18 décédés - 24 districts sont touchés, notamment Tsironomandidy, Befotaka, Ankazobe et Faratsiho. Par ailleurs, le ministère poursuit toujours la surveillance dans les zones endémiques et prend les mesures préventives nécessaires pour renforcer la lutte contre la peste, durant cette saison cyclonique.