Madagascar: Transport public - Formation de formateurs initiée par le Ministère et l'ATT

Remise de certificats aux formateurs de transport terrestre, par le Ministre Beboarimisa Ralava.

La qualité de service de transport terrestre laisse à désirer, si l'on se réfère aux propos des usagers de transports publics. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de toutes les parties prenantes qui manque. Désormais, la situation va changer. Pour la première fois, un atelier de formation a été organisé par le Ministère des Transports et de la Météorologie, en partenariat avec l'Agence des Transports Terrestres (ATT) et les présidentes des coopératives de transports de la Grande Île. Cette formation s'est achevée hier. Des certificats ont été remis aux participants, par le Ministre des Transports et de la Météorologie, Beboarimisa Ralava. « Le savoir-faire et la compétence sont très importants dans le secteur des transports, surtout lorsqu'on parle de service public. C'est pour cela qu'on a organisé cet atelier de renforcement de capacités pour les acteurs concernés. Ce savoir-faire conditionne aussi bien la qualité de service que la sécurité routière. Notre objectif est de former des formateurs professionnels spécialisés. A noter qu'il s'agit d'une grande première dans le secteur des transports publics », a affirmé le Ministre.

Améliorations. D'après les informations, cet atelier n'est qu'un début. Si l'on se réfère au calendrier prédéfini, plus de 16 000 transporteurs - comprenant entre autres, des chauffeurs et des receveurs - bénéficieront de formations octroyées par ces formateurs nouvellement certifiés. Selon le Ministère de tutelle, il a un grand rôle à jouer dans l'amélioration du secteur des transports. C'est d'ailleurs la raison qui a motivé ce département à initier cette formation de formateurs, pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité. Ces améliorations bénéficieront non seulement aux transporteurs, aux coopératives et aux différents acteurs de ce secteur d'activité ; mais également et surtout, aux usagers qui méritent des services de qualité, selon le Ministre Beboarimisa Ralava.