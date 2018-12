Madagascar: Concert - Mage 4 revisite les légendes du rockAndry Patrick Rakotondrazaka

Mage 4 promet une soirée inédite et nostalgique pour tous ceux qui se joindront à lui pour « Rock Legends ».

Cette année a été faste pour ce groupe incontournable de la scène rock national. Toujours aussi transcendant et enivrant à travers son rock mélodieux, Mage 4 entend clôturer dans les règles de l'art 2018. C'est donc tout un évènement que le groupe emmené par Ken au chant, Lita à la guitare acoustique, Elysé au clavier, Gégé, Titan et Teddy à la guitare solo et au riff, Tins à la guitare basse, ainsi que Beback à la batterie, réserve au public ce 21 décembre à partir de 10h au Dôme RTA Ankorondrano avec « Rock Legends ». Sous la bienveillance et une organisation bien huilée de la part d'Ivenco et d'Airtel Madagascar qui ne cessent de s'affirmer ensemble par la qualité des évènements qu'ils organisent.

Ces dernières retrouvailles avec Mage 4, pour cette année, s'annoncent ainsi comme exceptionnelles et surtout remplies de nostalgie. Le temps d'une soirée, le groupe rendra ainsi hommage aux grands noms du rock international pour le plus grand plaisir des inconditionnels du genre. Faisant preuve de maîtrise et de passion par-dessus tout, Mage 4 se plaira à interpréter, entre autres, à sa manière Metallica, Scorpions, Europe, Queen ou encore The Police. Après le Palais des Sports Mahamasina et Antsahamanitra, dont il a enflammé les scènes cette année, c'est au tour du Dôme RTA Ankorondrano de se laisser illuminer avec « Rock Legends ». D'autant plus qu'Ivenco réserve comme à l'accoutumée de belles surprises au public à travers sa mise en scène autant sur le plan acoustique que visuel.