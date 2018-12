Algérie: 9e Fica - "Araby", une fiction sur la lutte des classes projetée à Alger

Alger — Le long métrage de fiction "Araby", un réquisitoire contre la lutte des classes et la précarité dans le monde du travail, a été projeté vendredi soir à Alger en compétition au 9e Festival international du cinéma d'Alger (Fica), dédié au film engagé.

Coréalisé par les cinéastes brésiliens Affonso Uchoa et Joao Dumans, Araby porte à l'écran les souffrances des couches ouvrières, prises dans l'étau de la précarité et la pauvreté en pointant du doigt l'idéologie néolibérale à l'origine de l'injustice sociale au Brésil.

Le film se base sur un scénario relatant en 96 mn l'histoire d'André, un adolescent brésilien qui vit dans une ville industrielle, près d'une ancienne usine d'aluminium où travaille Cristiano, victime d'un accident de travail.

Invité à se rendre chez Cristiano pour aller chercher des vêtements et des documents, André trébuche sur un carnet de notes dans lequel il découvre Araby, un road movie écrit et filmé par Cristiano qui raconte son périple de dix ans à la recherche d'une vie meilleure, ses errances et aventures.

Au fur et à mesure qu'André plonge dans la vie de Cristiano, le film l'abandonnera complètement pour raconter Araby et affirmer ainsi une identité que le néolibéralisme s'est efforcer d'effacer.

Livré en Portugais et sous- titré en français, Araby accroche par son style narratif et ses plans intérieur invoquant le réalisme et la conscience et ses gros plans flous, invitant le spectateur à s'identifier au protagoniste.

Ouvert samedi, le 9e Fica se poursuit jusqu'à 9 décembre avec la projection en compétition de 17 longs métrages documentaires et fictions en plus de cinq courts métrages hors compétition.