Algérie: Festival du théâtre comique de Médéa - La pièce de théâtre "Brossi" décroche la "Grappe d'Or"

Medea — La pièce de théâtre "Brossi" (Procès), produite par l'association "Chabab wa Founoune" de la ville de Tablat (Médéa), a décroché vendredi la "Grappe d'Or", le plus grand Prix du Festival national de théâtre comique, qui s'est tenu du 3 au 7 décembre courant à Médéa.

"Brossi" s'est inspirée d'un vieux compte populaire pour raconter la relation d'un "Cadi", un homme de loi respecté et redouté, à la fois par la population et le propriétaire d'une boulangerie traditionnelle, qui va profiter de sa position pour avoir plus davantage auprès de ce boulanger.

Mais c"était sans compter sur l'intelligence et la ruse du boulanger qui va réussir à retourner la situation en sa faveur et tirer profit de la voracité de ce Cadi pour faire fructifier son activité et garantir sa sécurité, par rapport à d'éventuels problèmes.

L'adaptation réussie de ce conte populaire a prévalu dans le choix du jury du Festival qui a décidé d'attribuer ce grand prix à cette jeune troupe de théâtre, d'autant plus qu'elle à opté pour la tradition orale populaire, comme thème, au lieu de se laisser enfermer dans des thématiques qui reviennent de façon répétitive dans beaucoup de représentations présentées à cette édition, en l'occurrence la femme et sa place dans la société.

Lire aussi : Théâtre: la relation homme-femme en toile de fond des représentations

Le jury du Festival a décerné, lors de la même cérémonie, le Prix de la meilleure mise en scène à Ali Djebbara pour la pièce "Dja yessaaa wadar tessaa", de la coopérative artistique du théâtre de Port-Said (Alger), tandis que les comédiens Karim Attef et Mourad Medjrane se sont départagés le Prix de la meilleure interprétation masculine pour leurs rôles respectifs dans les pièces "Dja Yessaa wadar Tessaa" et "Brossi".

La comédienne Amel Benamara à remporté, pour sa part, le Prix de la meilleure interprétation féminine pour sa prestation dans la pièce "Hmar waloue Tar", de la troupe "El-massrah el-Djadid" de la ville des Isser (Boumerdes).

Le Prix de la meilleure scénographie a été décerné à la troupe du théâtre régional de Constantine pour la pièce "Tic-Tac Boom", tandis que le Prix de la meilleure musique a été attribué à Ahmed Hanib pour la pièce "Hmar waloue Tar".

Ali Djebbara, metteur en scène de la pièce "Hmar waloue Tar", a décroché le Prix du meilleur texte, au moment où le Prix du jury est revenu à un autre metteur en scène, en l'occurrence Salah Boubir, réalisateur de la pièce "Zaouaedj Makhbari" (mariage en laboratoire), du théâtre régional de Batna.