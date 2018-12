Algérie: Rapatriement lundi des dépouilles des deux Algériens morts noyés au large de Cagliari

Alger — Les dépouilles des deux Algériens morts noyés au large de Cagliari (île de Sardaigne), en Italie, seront rapatriées lundi prochain, a déclaré samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif.

"Dès l'annonce par la presse italienne, le 17 novembre dernier, d'une information portant sur le naufrage d'une embarcation au large de la Sardaigne, nos services diplomatiques et consulaires en Italie ont entrepris des démarches auprès de toutes les institutions et administrations italiennes compétentes (MAE, service de l'immigration au ministère de l'Intérieur, autorités judiciaires et Police) à l'effet d'identifier les naufragés (morts et rescapés)", a précisé M. Benali-Cherif dans sa déclaration.

Il a expliqué qu'"à l'issue d'une procédure longue, suivie et accompagnée au jour le jour par notre ambassade à Rome et les services centraux du MAE, en coordination avec les familles des victimes, l'identification des deux corps repêchés a pu être établie, le 28 novembre 2018".

"Le procureur territorialement compétent a autorisé, le 4 décembre courant, la libération des dépouilles, à la faveur des démarches diligentes de notre ambassade à Rome", a-t-il ajouté, affirmant que "les procédures afférentes au rapatriement des dépouilles ont été finalisées. Leur arrivée à Alger est prévue ce lundi 10 décembre 2018".

Le ministère des Affaires étrangères, "en contact permanent avec les autorités italiennes, à travers nos services diplomatiques et consulaires dans ce pays, reste mobilisé pour connaître le sort des disparus lors de ce tragique naufrage", a assuré le porte-parole. "Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et les assurons de notre sympathie et de notre solidarité", a-t-il conclu.