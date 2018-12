Cote d'Ivoire: "Bicici, Amie de tous les arts" - Beaux-arts, Belles-lettres, 7e art et... Art martial se conjuguent au présent

Pour sa 11e édition en 15 années, l'opération de mécénat de la banque s'ouvre à toutes les disciplines et réaffirme son ancrage philanthropique.

Le vernissage de la 11e édition de « Bicici, Amie des arts », rebaptisée « Amie de tous les arts », le 3 décembre en son siège d'Abidjan-Plateau, a donné l'occasion aux férus d'arts sous toutes leurs coutures, de sentir une banque-mécène à l'écoute des artistes.

Et le Directeur général de la Bicici Groupe Bnp-Paribas, Jean-Louis Mennan Kouamé, se prononçant sur le choix du parrain de cette édition, le champion olympique de Taekwondo, Cheick Sallah Cissé, a tenu à faire ressortir les similitudes, en termes de valeurs, entre les arts martiaux et les autres arts. Et ce, à l'aune de la quête permanente de l'excellence, de la beauté du geste, de la finition, de la contemplation et du mieux-être.

Quant au commissaire de l'exposition, Pr Yacouba Konaté, philosophe et critique d'art, il est revenu sur la vertu cathartique de l'art en période trouble et sur l'investissement porteur dans tous les arts dont les collectionneurs et mécènes devraient faire un leitmotiv à l'image de la Bicici.

Cette année donc, jusqu'au 14 décembre, c'est à un faisceau d'arts pluriels qu'auront droit les esthètes avec la sculpture, les arts visuels (peinture, dessin, etc.), la musique, la littérature (poésie, prose ou dramaturgie), les arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque) et le Cinéma.

Pour en revenir à l'essence printanière que sont les arts visuels, notons qu'outre les plasticiens chevronnés que sont N'Guessan Essoh, Yagor, Salif Diabagaté, Souleymane Konaté, Thierry Ismaël Baka, Gbaïs Obou Fredy, Tatou Dembélé, Thierry Nangbo, de jeunes photographes en herbe mais au talent prometteur sont de la partie.

Il s'agit du trio gagnant du concours de pitch sur smartphone et appareils photos numériques que sont Djokouehi Loba Achille, lauréat du concours photo organisé par la Rotonde des arts contemporains du Pr Yacouba Konaté, M'Broh Lath Anice et Ahouman Koffi Henoc.

La Bicici qui s'érige désormais comme « L'amie de tous les arts », donne ainsi rendez-vous, le jeudi 13 décembre à tous les cinéphiles selon son concept thématique « Babywood, la Bicici y croit », avec la projection du long métrage « Kamissa », sponsorisé par la banque.

Du 10 au 14 décembre 2018, au siège de la banque, se déroulera la Bicicibliothèque. Il s'agira de ventes et de dédicaces de livres dans le Hall de la banque avec des auteurs tels que Mahamoud Soumaré, Michelle Tanon-Lora, Claire Porquet, Isaïe Biton, Anzata Ouattara, Victoire Kalou, Le Magnifique (Humoriste), Adama Dahico, Venance Konan, Foua Ernest de Saint Sauveur et bien d'autres auteurs.

La Bicicibliothèque va permettre d'organiser deux ateliers de littérature, le 12 décembre, à l'attention de la clientèle prestige et de leurs enfants sur les thèmes, « La place du livre dans l'éducation de l'enfant, à l'ère du numérique » et « Tout savoir sur l'économie du livre ».