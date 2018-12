Guinée: Liga - Mouctar Diakhaby sauve le FC Valence

Une tête salvatrice de Mouctar Diakhaby a permis à Valence d'arracher le partage (1-1) face à Séville ce samedi pour le compte de la 15ème journée du Championnat d'Espagne, empêchant les Andalous de prendre les commandes au FC Barcelone, opposé à son voisin de l'Espanyol en soirée.

Au lendemain du match nul entre Leganés et Getafe (1-1), et quelques heures après la victoire de l'Atlético de Madrid contre Alavés (3-0), Valence accueillait le Séville FC ce samedi à Mestalla. Mal embarqués devant leur public, les Ches ont finalement arraché le match nul en fin de la rencontre. Le FC Séville menait encore à la 93e minute grâce à un but de Pablo Sarabia, qui avait dévié en début de seconde période un tir de Wissam Ben Yedder (55e). C'est alors que l'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby a égalisé de la tête sur un coup franc de Daniel Parejo (90e+3).

Alors que les supporters valenciens ont scandé des chants contre l'entraîneur Marcelino Garcia Toral et agité des mouchoirs blancs en signe de défiance, ce point sauvé in extremis pourrait donner un peu de répit au technicien, très fragilisé. Avec ce match nul, Séville revient à égalité de points avec le leader, le Barça, mais reste deuxième à cause de la différence de buts. Les Catalans auront l'occasion de se détacher samedi soir lors du derby sur le terrain de l'Espanyol.