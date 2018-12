Algérie: Course populaire nationale de Tipasa - Plus de 600 participants à la 14e édition

Plus de 600 personnes, dont 84 éléments féminins, ont pris part, samedi à Tipasa, au départ de la 14e édition de la course populaire nationale.

Organisée par la Fédération nationale du sport pour tous (FNST), en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports locale dans le cadre des festivités commémorant la journée du 11 décembre 1960, cette course, à laquelle ont pris part 25 ligues de wilaya de sport pour tous, s'est distinguée par une participation de personnes aux besoins spécifiques qui ont particulièrement attiré l'attention des citoyens, massés tout au long des abords de la RN 11, longeant l'artère principale de la ville de Tipasa, qui les ont longuement applaudies.

En effet, ces derniers (personnes aux besoins spécifiques) ont créé l'événement au niveau du port de pêche et de plaisance de Tipasa (point de chute de la course), où de nombreuses personnes ont tenu à prendre des photos avec "ces modèles de courage et de détermination", comme qualifié par Mohamed B.Taleh Faïza, professeur d'éducation physique et sportive a, quant à elle, salué la participation des élèves des cycles primaire et moyen de l'école des malentendants de Hadjout.

"Le sport est l'un des moyens les plus prouvés en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, et participer à ce type d'événement permet à cette catégorie d'enfants de prendre confiance en eux et de se sentir partie intégrante dans la société", a-t-elle estimé.

Outre sa coïncidence avec un événement historique cher aux coeurs des Algériens, cette course populaire est une opportunité pour réunir toutes les catégories sociales, au nom du sport, a souligné pour sa part, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Ahmed Maâlaoui, se félicitant de la participation pour la 2e fois consécutive de personnes aux besoins spécifiques.

Il a, en outre, fait l'annonce d'une réflexion en cours en vue d'élargir le champ de participation de cette course, aux personnes trisomiques, dès l'année prochaine et pourquoi pas la promouvoir à un "rang international" au vu de sa "réputation et de l'expérience acquise sur le terrain", a-t-il souligné.

L'autre particularité de cette 14e édition est représentée par la participation record des plus de 61 ans, soit une centaine, outre 84 coureuses de moins de 16 ans.

Ce rendez-vous est, également, destiné à la promotion de la destination touristique de la wilaya de Tipasa, à travers un parcours de choix, mêlant plages, montagnes aux forêts luxuriantes et plaines verdoyantes, en partant d'El Beldj, vers Chenoua, puis le port de Tipasa.

Cet événement "insuffisamment médiatisé" comme relevé par de nombreuses personnes rencontrées par l'APS, a également donné lieu à des visites vers nombre de sites touristiques de la wilaya, dont la ville romaine, le musée national de la ville et le Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la Chrétienne.