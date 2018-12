Algérie: Constantine - Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes

Constantine — La brigade de recherche et d'investigation (BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Constantine a démantelé un réseau composé de cinq (5) individus spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de la communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

L'opération a été menée sur la base de renseignements faisant état de l'activité d'un réseau criminels dans le trafic de drogue et la vente d'une quantité considérable de psychotropes à la nouvelle ville Ali Mendjeli, a précisé la même source.

Les investigations effectuées par les services de la police ont permis l'identification des membres de ce réseau et le lieu de commercialisation de leur "marchandise", a indiqué la même source, ajoutant qu'une souricière a été tendue aux membres de ce réseau et s'est soldée par, outre l'arrestation du groupe, la saisie de 870 comprimés psychotropes, une somme d'argent et une moto utilisée par l'un des membres de ce réseau.

Un dossier juridique a été établi à l'encontre des mis en cause, âgés entre 23 et 29 ans, qui ont été présentés devant la justice sous les chefs d'inculpation de "possession, stockage et attribution de drogue dans le cadre d'un réseau criminel organisé" et "non respect des lois régulant l'utilisation des médicaments hallucinogènes".