Congo-Brazzaville: Département de Brazzaville - Le nouveau secrétaire général installé dans ses fonctions

Le préfet, directeur général de l'Administration du territoire, Jacques Essissongo, a installé, le 6 décembre, Oko Letchaud Bonsang. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Brazzaville, Pierre Cébert Iboko Onanga, et du président du conseil municipal et départemental, maire de la ville capitale, Christian Roger Okemba.

Nommé par décret n°2018-413 du 9 novembre 2018, le nouveau secrétaire général du département de Brazzaville, Oko Letchaud Bonsang, succède à Jean Claude Etoumbakoundou, appelé à assumer les mêmes fonctions à Pointe-Noire. Prenant la parole pour la circonstance, le nouveau promu a remercié le président de la République pour cette confiance manifeste envers la jeunesse, en le nommant à la tête de cette structure. Quant au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, il l'a félicité pour cette confiance renouvelée à son endroit. En effet, Oko Letchaud Bonsang a été, de 2009 jusqu'à cette nouvelle nomination, attaché juridique au ministère de l'Intérieur.

S'adressant à ses collaborateurs, il les a appelés à plus d'ardeur au travail, afin de poursuivre l'œuvre amorcée par son prédécesseur. Tout cela pour le bien de l'administration publique et de la population de Brazzaville. Conscient des défis à relever, le nouveau promu s'est fixé, entre autres priorités, combattre la lenteur administrative en traitant les dossiers le plus tôt possible. Rappelant la mission première de cette administration, Oko Letchaud Bonsang a averti que ceux qui n'emboîteront pas le pas n'auront pas leur place. « Je mettrai toute mon énergie afin d'utiliser, dans la mesure du possible, tous les moyens de l'action préfectorale et de garantir la satisfaction des besoins essentiels des usagers du service public.Tout ceci sous le contrôle du préfet », a-t-il déclaré.

Il a félicité le travail abattu par son prédécesseur, promettant de le pérenniser en préservant les différents acquis. Notons qu'Oko Letchaud Bonsang est titulaire d'une maîtrise en droit privé, obtenue à l'université Marien-Ngouabi, et diplômé de l'Ecole nationale d'administration de France, promotion Palmir 2015-2016. Il est officier dans l'Ordre du mérite congolais.