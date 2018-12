Algérie: Béatification des 19 religieux catholiques - Un témoignage et un message de paix pour le monde entier

Oran — Des membres des familles des prêtres religieux catholiques, victimes de la décennie noire, ainsi que plusieurs de leurs compagnons et amis, présents à Oran, pour prendre part à la cérémonie de béatification, ont estimé, samedi, que " l'événement est un témoignage et un message de paix pour le monde entier".

"C'est un événement important en tout point de vue et un témoignage de paix pour le monde entier", a souligné à l'APS Bradel Philipe, ancien prêtre à Chlef et ami de plusieurs religieux béatifiés.

Pour lui, "l'événement est important car, il intervient dans le sens de la réconciliation, instaurée en Algérie, après les événements tragiques de la décennie noire".

"Cette rencontre est un message fort de paix et de cohabitation pour le monde entier. C'est un appel pour dialoguer, s'écouter et se connaitre pour construire ensemble l'avenir ensemble au lieu de se juger et de se condamner", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Nicole Dieulangard, sœur d'un père blanc, tué en 1994 à Tizi Ouzou, a considéré que "l'événement est un véritable hommage consolidant la volonté partagée entre musulmans et catholiques du vivre ensemble dans l'amitié et l'amour d'autruiet les valeurs du sacrifice".

De son côté, le prêtre Bouyer Vianni, proche de l'une des 19 victimes catholiques béatifiées, a estimé que '"l'office religieux est pour les martyrs un témoignage de l'amitié et du sens du sacrifice'. Il a également mis en exergue l'engagement et la détermination de ces religieux qui ont préféré rester en Algérie malgré les menaces et les dangers auxquels ils étaient exposés.

Bernadette Chevillare, nièce d'un prêtre assassiné en 1994 à Tizi Ouzou, a qualifié de "magnifique" cette cérémonie et a estimé que "l'Algérie est une terre de paix et de fraternité où toutes les communautés peuvent vivre en ensemble".

La cérémonie de béatification de l'ancien évêque d'Oran, Pierre Claverie, et des autres 18 autres religieux de confession chrétienne a débuté, samedi, à la chapelle de Notre-Dame de Santa Cruz, rouverte, vendredi, après sa restauration, rappelle-t-on.