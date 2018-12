Tunisie: Renouer avec la victoire

Le Stade Tunisien, qui n'a plus gagné depuis six rencontres, se déplacera aujourd'hui à Redayef pour rencontrer l'ESMétlaoui, dans un match qui s'annonce forcément compliqué pour les deux formations avides de rachat.

Malgré leur nul face à l'UST, les Bardolais ont affiché leur intention de présenter un rendement probant et ont raté plusieurs occasions pour marquer : «Il y a eu des faillites individuelles tout au long du match. L'UST a été réaliste et nous a fait payer cash nos ratages. Aujourd'hui, il est impératif de remporter notre match», a noté le coach des Stadistes qui méritaient amplement de gagner. Mais Sfaxi, Junior et Besson ont perdu leur concentration face aux protégés de Skander Kasri.

Retour de Khmiri

Pour cette rencontre face à l'ESMétlaoui, Jassem Khmiri, qui s'est absenté en raison d'une blessure contractée avec l'équipe nationale olympique face à l'Egypte, reprendra du service. Il sera associé à Minoubi, vu que Bnina sera suspendu pour somme d'avertissements. Mkacher conduira les mêmes latéraux, Ben Ali et Bel Akrimi. Ce dernier est actuellement en pourparlers avec le Club Africain, et ce, pour faire son come-back au prochain mercato d'hiver. Ce quatuor composera la défense. Au milieu, le milieu Hadda assurera la couverture avec l'appui fort précieux de Djelassi, Junior et Khadraoui. Ce dernier sera l'animateur de l'attaque stadiste qui ne cesse de trouver des problèmes pour marquer. Ainsi, on retrouvera comme toujours Besson et Moubarek. Ce dernier remplacera Sfaxi qui s'est fait expulser gratuitement face à l'UST : «C'était inadmissible de sa part. Il doit assumer ses responsabilités», a conclu Mohamed M'kacher qui cherche une formule pour débloquer une situation assez compliquée pour l'équipe : «On doit retrouver notre jeu en mouvement et notre envie de nous surpasser. Six matches sans victoire, c'est trop. Mais je suis optimiste pour aujourd'hui face à l'ESM, un adversaire toutefois difficile à battre», a souligné Elyès Djelassi.