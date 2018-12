Tunisie: La meilleure formation - Rattraper les points perdus !

Les derniers matches ont vu la formation «jaune et noir» quelque peu chambardée. L'entraîneur Montacer Louhichi était contraint d'effectuer un turnover au vu du calendrier un peu chargé.

Aujourd'hui, tout le monde a bien récupéré de la fatigue des trois rencontres disputées en 8 jours. Il pourra donc compter sur le onze habituel qui a donné satisfaction jusqu'ici. C'est ainsi que l'on verra Mohamed Habib Yeken et Jabbari occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que Bousnina et Sahraoui formeront l'axe central. A l'entrejeu, Cissé et Saïdani évolueront comme milieux défensifs derrière Darragi et Ben Choug, chargés de faire la navette en tant que relayeurs pour distiller des balles décisives à Ounalli et Wattara en attaque.

Formation probable

Thamri, Mohamed Habib Yeken, Jabbari, Bousnina, Sahraoui, Cissé, Saïdani, Ben Choug, Darragi, Ounalli et Wattara.