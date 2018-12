Tunisie: Mouelhi à la barre

La défaite de la «Chabiba» face à l'EST (0-2) a beaucoup influé sur le sort de Ameur Derbal qui n'est plus l'entraîneur des Aghlabides. Pour le remplacer, c'est l'enfant du club Hafedh Hamzaoui qui dirigera le groupe en prévision du prochain match face au CSS. Cette décision hâtive des dirigeants aghlabides d'accepter la démission de Derbal après quelques semaines de sa désignation après le départ de Habib Ben Romdhane a provoqué la colère des supporters. Les fans aghlabides sont perplexes dans la mesure où Derbal n'a rien à se reprocher et qu'il a toujours servi son club avec abnégation.

Pour le remplacer, les dirigeants du club ont contacté plusieurs entraîneurs tunisiens. Finalement, un accord a été conclu avec Khaled Mouelhi. Il entamera ses fonctions probablement la semaine prochaine pour préparer la rencontre face au CA. Ce choix n'a pas fait l'unanimité. Pour certains supporters, Mouelhi manque d'expérience pour diriger la JSK. On se demande pourquoi ne pas confier la destinée de l'équipe à l'un des enfants du club, comme Chriti, Houarbi, Khélil ou Jabbès, vu leur bonne connaissance de l'effectif, notamment dans les catégories des jeunes.

Une réaction s'impose

Face au CSS, la mission de la JSK ne sera pas facile. L'équipe sudiste est en quête de victoire pour se relancer. L'entraîneur Hamzaoui a demandé à ses joueurs de rester vigilants et d'être confiants. Le groupe est capable de montrer un rendement probant. «J'ai confiance en nos joueurs. Malgré la pression et les derniers revers, nos joueurs sont capables d'égaler nos adversaires dans les prochaines rencontres et terminer la phase aller sur une note positive», nous a déclaré l'entraîneur intérimaire, Hafedh Hamzaoui.

Reconduire les mêmes

Faute de temps, le coach Hamzaoui ne touchera pas à la formation alignée au lors des dernières rencontres. Probablement, certains éléments seront lancés pour suppléer leurs camarades en méforme. En défense, le quatuor Rebaï-Layouni-Bacha-Bouchniba sera titularisé malgré quelques bévues face à l'EST. Les jeunes pivots Métiri et Frioui seront reconduits et constitueront de ce fait le premier rideau défensif. Laâouichi, Bouguerra, Sassi seront les pourvoyeurs de l'attaque aghlabide. La participation des Salhi, Zaïdi, Korbi et Romdhani dépendra des péripéties de la rencontre.

Formation probable :

A. Frioui, Rebaï, Layouni, Bacha, Bouchniba, Métiri, R. Frioui, Traoré, Laaôuichi, Sassi et Bougeurra.