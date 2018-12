Tunisie: CSS-EST - Comme on se retrouve !

Toutes les rencontres de ce soir seront dures à négocier et difficiles à pronostiquer. En vedette, celle de Sfax entre le Club Sfaxien, troisième, qui compte deux défaites, et l'Espérance de Tunis, leader sans fausse note. Retrouvailles après une semaine de la Supercoupe, deux mois de la journée inaugurale du championnat, et sept mois des deux finales du championnat et de la Coupe. Tous ces rendez-vous se sont soldés en faveur de l'EST. En sera-t-il de même pour le face-à-face de tout à l'heure ou bien le CSS a-t-il tiré les leçons de ses échecs ?

Les Clubistes de Sfax devront être très forts sur le plan mental, agressifs dans tous les compartiments du jeu et concentrés sur leur sujet pour se tirer d'affaire. Les fléchissements sont interdits, les erreurs individuelles également. Peter, l'entraîneur du CSS, est devant la nécessité de revoir son effectif et d'aligner les plus performants. Les coéquipiers de Omar Agrebi ont, certes, affiché une certaine marge de progression depuis un certain temps, mais ils devraient se rendre à l'évidence que leur adversaire leur est relativement supérieur.

L'EST demeure la meilleure équipe à l'extérieur et a ramené quinze points de ses déplacements. La victoire, il est vrai, n'aura aucun effet sur les positions des deux formations, mais serait d'un grand apport moral et psychologique pour le reste du parcours.

Voyages à haut risque également pour le reste des visiteurs. Le dauphin étoilé sera à Bousalem sur ses gardes face à une Mouloudia en regain de forme et qui s'est repositionnée sur orbite pour une éventuelle qualification au play-off. Les protégés de Noureddine Hfaïedh sont déterminés à sortir le grand jeu pour mettre les Mouloudiens hors d'état de nuire.

La Saydia aura fort à faire à Kélibia et sait bien que son adversaire est à la recherche d'une bouffée d'oxygène. Le COK est devant l'obligation de mettre tout son poids pour tenir la dragée haute aux banlieusards, plus aguerris et ayant franchi un grand cap vers le groupe du titre.

Les trois rencontres restantes regrouperont les équipes de la seconde moitié du classement. Le débat Nord-Sud entre l'ASMarsa et l'USTSfax s'annonce indécis. Les Marsois veulent mettre fin à la série noire et joueront peut-être une carte décisive pour le passage au play-off. Ils vont sans doute essayer de jeter toutes leurs armes dans la bataille. Les Transporteurs croient réellement à une troisième performance de suite.

L'équipe des Télécoms de Sfax ira, de son côté, à Hammam-Lif avec la ferme intention de rééditer la victoire de la journée précédente à Carthage qui lui a valu la huitième place. L'équipe locale en quête de rachat peut poser des problèmes à son adversaire en exploitant au mieux l'avantage du terrain et le soutien de son public.

Le déplacement est aussi périlleux pour les Aviateurs qui espèrent le négocier parfaitement face à la lanterne rouge, l'USCarhtage. Celle-ci cherche à réaliser ce qu'elle n'a pas pu faire durant les onze matches de l'aller : la victoire

Programme

Sfax

17h00 : CSS-EST

Kélibia

18h00 : COK-SSBS

Bousalem

16h00 : MSB-ESS

La Marsa

16h00 : ASM-USTS

Carthage

16h00 : USC-TAC

Hammam-Lif

16h00 : CSHL-ASTS

Ajouté le : 08-12-2018