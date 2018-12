Tunisie: Retour de Chaâr - L'heure du rachat !

Face à l'USBG, le staff technique ne cherchera pas à révolutionner son schéma tactique, mais prônera plutôt un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire le 5-3-2. La mission des banlieusards s'annonce difficile, vu que l'équipe locale est avide de rachat après sa défaite lors de la dernière journée.

Ainsi, on retrouve le vigilant Guesmi dans les bois. Meskini et Berrajah seront alignés, respectivement, sur les flancs droit et gauche de la défense.

La charnière centrale sera composée de Boulaâbi et Ouni. Ce duo est une sécurité pour la défense hammamlifoise encore sous pression.

L'entrejeu sera encore remanié avec l'absence de Ziadi pour blessure et, surtout, la méforme de Sghaïer qui ne cesse d'inquiéter son entraîneur et ses coéquipiers. Il sera suppléé par l'expérimenté Chedly Chaâr. Ce dernier sera bien épaulé par Bouzidi, Jamel et Khaldoun. Ce quatuor tentera de bloquer les manœuvres de leurs adversaires et, surtout, d'alimenter leurs deux attaquants, Ben Salem et Foudai.

Cela dit, il s'agit d'un match à six points. Une réaction d'amour-propre s'impose, au risque de tomber lourdement dans les abîmes de la hiérarchie. Les conséquences d'un faux pas seraient ravageuses pour Buscher et quelques joueurs qui vont voir leurs contrats résiliés.