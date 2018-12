Tunisie: Le suicide touche davantage les hommes

Selon le rapport du mois d'octobre, on a enregistré 26 actes de suicides et de tentatives de suicide, dont 75% ont concerné la tranche d'âge entre 26 et 45 ans, alors qu'aucun cas de suicide n'a été observé chez les personnes de moins de 15 ans.

Les cas de suicides et de tentatives de suicide par genre ont été classés comme suit : 23 cas observés chez la gent masculine contre seulement 3 cas appartenant à la gent féminine. Aucune tentative de suicide n'a été observée chez la tranche d'âge comprise entre 16 et 25 ans. Par contre, le nombre de suicides et de tentatives de suicide chez les personnes âgées entre 26 et 35 ans s'élève à 9. Douze tentatives de suicide ont également été enregistrées pour la tranche d'âge comprise entre 36 et 45 ans et un seul cas pour la tranche d'âge comprise entre 46 et 60 ans. Par contre, il n'y a pas eu de tentative de suicide ou de suicide signalé chez les plus de soixante ans.

Le rapport détaille, par ailleurs, le nombre de suicides et tentatives de suicide par gouvernorat. On note zéro cas de suicide dans les régions suivantes : La Manouba, Ben Arous, Zaghouan, Béja, Le Kef, Siliana, Mahdia, Monastir, Kasserine, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Tataouine, Tozeur et Kébili. Par contre, la région de Bizerte a enregistré trois cas de suicide au cours du mois d'octobre et la ville de Tunis deux cas. Dans le gouvernorat de l'Ariana, un seul cas a été observé contre trois dans la région de Nabeul et un seul cas à Sousse, Kairouan et Jendouba.

Quant à la région de Sfax, deux tentatives de suicide ont été signalées.

D'ailleurs, on note que la plupart des tentatives de suicide ont été observées le mois de septembre dernier dans la tranche d'âge comprise entre 16 et 35 ans, soit 55% du nombre total des cas observés pendant cette période.