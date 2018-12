Cameroun: CAN 2019 - Le Cameroun ne sera pas disqualifié, selon Constant Omari

Les Comores demandaient à la Confédération Africaine de Football (CAF) de disqualifier le Cameroun de la CAN 2019 après lui avoir retiré l'organisation de la compétition. Ils n'auront pas gain de cause. Reçu vendredi dans l'émission Radio Foot International sur Rfi, le vice-président de la CAF, Constant Omari, a indiqué que le pays de Samuel Eto'o ne sera pas doublement sanctionné.

« On n'a pas appliqué le volet sanction parce qu'on a tenu compte de certains facteurs. Il y un pays qui mobilise des moyens colossaux. Mais malheureusement, il y a des aléas liés aux états d'avancement des chantiers. Donc, on ne va pas le punir deux fois », a-t-il souligné avant d'ajouter que le Cameroun est bien qualifié pour la CAN 2019 à l'heure actuelle puisqu'il est deuxième de son groupe derrière le Maroc et que les Comores doivent se qualifier sur le terrain et non avec la disqualification des Lions indomptables.