Cote d'Ivoire: 3ème édition de "Séoul forum" - Les Coréens veulent investir davantage en Côte d'Ivoire

Les opérateurs économiques coréens et ivoiriens interagissent de plus en plus pour réaliser de bonnes affaires.

« Le gouvernement coréen et les entreprises coréennes souhaitent sincèrement devenir un partenaire capable de contribuer activement à la croissance économique de la Côte d'Ivoire ». C'est en ces termes que l'ambassadeur de la République de Corée, SEM Rhee Yong-Il, a ouvert les travaux de la 3è édition de "Séoul forum", le 27 novembre, à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Et d'ajouter que « de nombreuses entreprises coréennes souhaitent apporter en Côte d'Ivoire leurs technologies, leurs capitaux ainsi que de grandes opportunités commerciales ».

En effet, l'objectif de "Séoul forum" est de « faciliter le contact, la communication et la consultation entre les hommes d'affaires de nos pays respectifs pour promouvoir le business », a dit le diplomate coréen.

Cette initiative, faut-il l'indiquer, a bénéficié de l'appui du gouvernement ivoirien par la présence effective du ministre de l'Économie et des Finances. Se prononçant au nom du Premier ministre, Adama Koné s'est réjoui de la tenue de ce forum d'affaires. Qui selon lui, « participe au renforcement de la coopération entre la Corée du sud et la Côte d'Ivoire ». Avant de rappeler les performances macroéconomiques et les nombreuses potentialités dont regorge le pays. « En 2018, le taux de croissance du Pib devrait se maintenir à 7,7%. Avec ses réalisations, la Côte d'Ivoire continue de figurer parmi les pays à forte croissance dans le monde », a-t-il dit.

Ce qui a permis au ministre de lancer cet appel: « je vous invite donc à venir investir massivement en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et d'opportunités ». Et à Marcelin Zinsou, directeur exécutif adjoint de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) d'ajouter que « le secteur privé ivoirien prendra la place qui lui revient ».

"Séoul forum" a aussi permis à des investisseurs coréens de présenter leurs offres. Yeje Lee, représentant de Kepco en Côte d'Ivoire qui intervient dans les énergies renouvelables ; Chulho Oh de Youngsan spécialisé dans la fabrication des pièces détachées et batteries automobiles. Et l'Agence coréenne de promotion des investissements et le commerce (en anglais Kotra) pour présenter sa plateforme de collaboration avec les opérateurs économiques locaux.

Quant à la partie ivoirienne, le "Séoul forum" leur a donné l'opportunité de présenter des projets qui ont besoin de financement. Il s'agit, notamment des projets nationaux d'urbanisme et de construction des logements sociaux ; la réalisation des infrastructures en énergie ; le déploiement des infrastructures du Vitib (la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication), etc. Ces managers ont tous appelé les hommes d'affaires coréens à y participer pleinement.

C'est dans la même dynamique que l'ambassade de la République de Corée a organisé la semaine d'avant un séminaire sur l'Aide publique au développement (Apd). Il en est ressorti que la Corée du Sud est le 16è contributeur mondial en la matière. En Côte d'Ivoire, sa contribution a été d'environ 19,3 millions de dollars (l'équivalent de 9,65 milliards F Cfa) entre 2012-2017. En 2018, plus de 6 millions de dollars (3 milliards F Cfa) ont été alloués pour la réalisation de divers projets de développement. L'État ivoirien a également sollicité un appui pour son projet de gouvernance électronique (e-gouv).

Dr Ibrahim Lokpo, directeur général de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, en a présenté les stratégies et avancées. Avant de solliciter l'accompagnement de la Corée du Sud pour aider la Côte d'Ivoire « à avoir un système intégré où tous les services de l'administration ivoirienne sont interconnectés. Déjà, un "Task force" a été mis en place avec un expert coréen qui y travaille (... )», a-t-il conclu.