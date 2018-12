Algérie: Plus de 150 exposants attendus au Salon "Agripro Expo" prévu en Janvier à Oran

Oran — Plus de 150 exposants nationaux et étrangers prendront part du 23 au 26 janvier prochain, à la 4ème édition du salon international de l'Agriculture d'Oran, a-t-on appris samedi de ses organisateurs.

Organisée par la société de communication "Xposium events" sous le patronage du ministère de l'Agriculture et du Développement local, ce salon placé sous le slogan "les nouvelles technologies appliquées à l'Agriculture", regroupera des entreprises nationales et étrangères, pour un partage de connaissances et d'expériences en la matière, ont-ils souligné.

Outre les participants nationaux, des exposants viendront de Belgique, de France, d'Italie, d'Allemagne, de Turquie, de Chine, de Tunisie et de Pologne entre autres. Cet événement se veut un espace d'échange entre professionnels et amateurs de produits et nouveautés (démo-essai/dégustation/expo). Il représente une plateforme unique qui regroupe tous les métiers de l'agriculture (culture, semence, élevage, phytosanitaire, vétérinaire, matériels,...).

A travers cette manifestation, il sera question d'accompagner le secteur agricole, en plein essor, en faisant découvrir ses potentialités et les soutenir en créant un événementiel professionnel et convivial. Il s'agit de faire découvrir et de mettre en valeur les acteurs majeurs du métier à un public de professionnels et d'amateurs et de partager et d'informer les participants et visiteurs des dernières réglementations et nouveautés du domaine en réunissant institutions, professionnels et associations, a-t-on souligné.

Plus de 3.500 professionnels et quelque 20.000 visiteurs sont attendus lors de ce rendez-vous de quatre jours, a-t-on noté.