Togo: ESA prend à bras le corps le devenir de ses diplômés via l'AIDESA

ESA se soucie du devenir de ses diplômés. Au cours d'une conférence-débat ce Samedi 08 Décembre 2018, cette école a porté sur les fonts baptismaux, l'AIDESA (Association Internationale des Diplômés de l'ESA -Ecole Supérieure des Affaires-), pour aider à une insertion professionnelle réussie de ses diplômés.

A entendre le Président Directeur Général de l'ESA, Dr Charles Birrégah, tout est parti de l'idée de "mettre en place un creuset pour permettre aux diplômés de ESA de mieux se connaitre et de se tendre la main pour les emplois, les opportunités d'affaire... D'où l'AIDESA". Pour cette nouvelle initiative qui se veut un plus aux diplômés qui étaient présents à ce rendez-vous et autres, il dit s'être " inspiré de son propre expérience où il a par moment bénéficié du concours de ses promotionnaires qui sont pour bon nombres aux affaires aujourd'hui".

Au cours de son intervention, durant cette Conférence-débat autour du thème "Meilleurs débouchés pour trouver de l'emploi. Les niches d'emplois et l'entrepreneuriat. Les Clés du succès pour avoir une entreprise prospère", Dr Birrégah a partagé avec les diplômés, les différentes occasions de retrouvailles pour se partager les expériences et les connaissances, les contacts et autres pour une meilleure progression de tous.

"Moi, j'ai des ambitions planétaires pour vous. Et c'est pourquoi je cours à travers le monde pour des prix", a-t-il lancé. Des prix en Angleterre, en Allemagne, sur le continent africain, qui, selon ses explications, ouvriront la voie à ces étudiants. Il a été présenté aux étudiants ces différents prix reçus, et une dizaine d'autres décernés qui attendent aux Etats-Unis, France, Espagne, Suisse et autres d'être reçus. Il est promis l'inscription de ces prix sur les diplômes pour maximiser les chances d'insertion professionnelle des diplômés.

Il n'a pas été seul à entretenir ces diplômés. Expert en Ressources Humaines, Dr Kodjovi Klutsè a éclairé les uns et les autres sur comment se choisir son emploi d'avenir, faire sa formation, se perfectionner, maximiser ses chances et trouver les opportunités ou débouchés... En tout cas, une certitude qu'il a convié ces diplômés à s'approprier, c'est que "la recheche d'emploi est un investissement à plein temps". Entre autres, il a partagé avec ces chercheurs d'emploi, des astuces, à inscrire dans les CV et lettre de motivation, à faire et à dire lors de l'entretien de recrutement, qui peuvent augmenter leurs chances près des recruteurs.

Prochain défi de Dr Charles Birrégah et de l'ESA, tout faire pour que tous les diplômes de l'ESA BTS, Licences et Masters soient certifiés et accrédités.