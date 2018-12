Cote d'Ivoire: Exposition photos des 40 ans d'existence du BNETD / Amadou Gon Coulibaly - «Je ne suis pas venu faire un discours mais plutôt contempler, vivre et revivre le cheminement du BNETD »

Le Bureau National d'Étude technique et de développement(Bnetd) a organisé une exposition photo dénommée "emprunte", et ce, dans le cadre de la célébration de son 40ème anniversaire. C'était le jeudi 6 décembre 2018 au Centre d'Information Géographique et du Numérique(Cign), sis à Cocody

Á cette occasion, le directeur Général du Bnetd a dit : « L'Ex Direction et Contrôle des grands travaux (Dcgtx), a aujourd'hui 40 ans. 40 ans d'histoire, 40 ans de passion, de défis tous relevés. 40 ans d'expertise, de dextérité et d'abnégation, 40 ans de conception et de contrôle d'infrastructure, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. 40 ans au service du développement de la Côte d'Ivoire. Le Bnetd aura ainsi marqué de son empreinte l'évolution de la Côte d'Ivoire ». Selon Kinapara, le pont d'Alépe, la route d'Aboisso-Noé, les tours administratives d'Abidjan-Plateau, la Basilique Notre Dame de Yamoussoukro, la mosquée de la Riviera Golf, la centrale thermique d'Azito, les travaux de réhabilitation de l'Aéroport Felix Houphouët-Boigny en sont de parfaites illustrations. « L'exposition "Empreinte", rétrospectives de notre passé est aussi et surtout pour nous, l'équipe actuelle, une projection vers le futur », a-t-il soutenu.

La présentation de l'exposition a été faite par Josiane Adoubi Moulod, secrétaire général du Bnetd. Une exposition organisée autour de 4 thématiques, à savoir : « 'Les expertises reconnues' qui présente toute l'expertise du Bnetd ; les 'empruntes vues du ciel' qui présente les chantiers d'envergures couverts par le Bnetd ; les outils de qualité qui ont permis les réalisations et les hommes et femmes qui ont été au cœur de l'activité. Ont pris part à cette exposition notamment le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le secrétaire général de la présidence Patrick Achi, le ministre Isaac Dé. Le chef du gouvernement a dit : « je ne suis pas venu faire un discours mais plutôt contempler, vivre et revivre le cheminement du Bnetd.