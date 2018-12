Cote d'Ivoire: Kandia Camara - « Plus personne ne peut valablement concevoir une politique de l'emploi sans l'information numérique »

L'École normale supérieure (ENS) à Abidjan a servi de cadre à la cérémonie d'inauguration de la fabrique sociale numérique "Simplon Côte d'Ivoire", le jeudi 6 décembre 2018.

À l'entame de cette cérémonie, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a indiqué : « Depuis 2011, le gouvernement ivoirien a rendu la politique de scolarisation obligatoire dans son accès à l'éducation pour tous, d'où le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire a connu une forte augmentation dans la distribution des infrastructures scolaires. Nos axes majeurs en plus, dans la qualité des enseignements et dans la lutte contre l'échec en milieu scolaire, c'est notamment l'employabilité afin d'assurer la crédibilité et la cohérence de leurs systèmes éducatifs». Sur sa lancée, elle ajoute : « Plus personne ne peut valablement concevoir une politique de l'emploi sans l'information numérique et les perspectives qu'elles offrent.

Le changement de paradigme imposé par les mutations conformes des sociétés modernes est encore plus élevé dans le domaine de l'emploi qui est le sujet. Pour cela, nos jeunesses ont besoin de formation innovante et moderne afin de surmonter les difficultés liées à l'accès à l'emploi. Il faut développer de nouvelles compétences pour permettre l'employabilité des jeunes afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille », a-t-elle indiqué. Mme Valérie Leroy Directrice régionale adjointe de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), , a quant à elle signifié : « Le partenariat AUF- Simplon s'est noué autour d'un objectif commun, de favoriser l'employabilité des jeunes et sur la base d'un même credo accroître en Afrique les compétences dans les métiers du numérique.

La première fabrique Simplon- Auf a été mise en œuvre à Dakar, au Sénégal, première étape d'un partenariat à prospérer au profit de tous les jeunes en difficulté d'intégration dans le monde du travail. L'un des défis majeurs auxquels font face les institutions universitaires, c'est l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés.

Donc, pour cela nous devons continuer à œuvrer avec les établissements et les partenaires qui le souhaitent au développement des formations aux métiers du numérique comme celle que nous inaugurons aujourd'hui. Ce sont des formations à très forte valeur ajoutée sur le marché du travail, y compris dans le cadre de projets d'auto-entreprenariat, susceptibles d'impacter positivement le taux d'insertion de la jeunesse ivoirienne dans le monde socio- économique », a-t-elle signifié.