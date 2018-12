Ile Maurice: Isabelle Lindor-André - Jeu, set et match

interview

L'ancienne championne de tennis de table Isabelle Lindor-André cumule plusieurs fonctions : Head coach de sa discipline fétiche, présidente de la commission nationale du sport féminin, épouse et mère de famille. Par la force des choses, elle est devenue experte en gestion de temps.

Isabelle Lindor-André, depuis mai, vous cumulez les fonctions de présidente de la commission nationale du sport féminin (CNSF) à celles de Head coach pour votre discipline fétiche, le tennis de table. Quels défis ces responsabilités vous posent-elles ?

Le plus grand défi est d'arriver à partager mon temps de façon à ne négliger aucune organisation et sans oublier de conserver du temps pour la famille. Heureusement que je suis entourée de gens formidables qui m'aident beaucoup que ce soit à la CNSF ou au sein de la fédération de tennis de table (FTT). Mes parents aussi m'aident beaucoup dans la gestion des enfants et bien sûr mon époux, qui a plus de responsabilités à la maison en mon absence. Bref, il faut être très organisée et être capable de travailler en équipe.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends?

Je dois avouer que je n'ai pas beaucoup de temps libre mais quand je suis libre, je passe du temps avec mes enfants et la famille.

Parlez-nous de votre famille.

Je suis mariée à Robert depuis 19 ans. J'ai deux enfants. Chloé a 17 ans et Julien 14 ans. De mon côté, je suis l'aînée d'une famille de trois enfants. Mes parents habitent non loin de ma maison. Mon frère et ma sœur sont en Australie. J'ai deux neveux et une nièce que j'adore.

Cuisinez-vous?

Je ne suis pas très douée en cuisine.

Gourmande ou gourmet?

Je dirais gourmet car je suis très difficile pour la nourriture.

Un pêché mignon ?

Les macarons.

Hormis le tennis de table, quel sport pratiquez-vous ?

Je cours quand j'ai du temps.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Teaching the child on the trauma continuum de De Thierry.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les informations et la météo.

Et la télévision?

J'adore les séries comme Grey's Anatomy, NCIS, Bones entre autres.

Quel type de musique écoutez-vous ?

J'écoute un peu de tout mais j'aime particulièrement les chansons à texte. Ma chanteuse préférée est Lynda Lemay.

Pour vous, c'est quoi le bonheur?

Le bonheur c'est être bien dans sa peau, être entourée des gens que l'on aime et faire les choses que l'on aime et qu'on a choisi de faire.