Ile Maurice: Cap-Malheureux - pain + fourmis + agression = arrestation

Ils en ont fait tout un fromage à cause de fourmis qu'ils auraient retrouvées dans des baguettes. Et auraient agressé une famille de boutiquiers, mercredi. L'un d'eux, Jean Samuel Legentil, 22 ans, habitant Cap-Malheureux, a été arrêté dans la nuit de vendredi 7 décembre par le sergent Arnasala et les limiers de la Field Intelligence Office. Cela, suite à une enquête menée sous la supervision de l'ACP Dawoonarain, Divisional Commander de la Northern Division.

Ce jeune homme est provisoirement accusé d'avoir agressé les membres de la famille Panchoo, à Pavillons, Cap-Malheureux, dans la nuit de mercredi. Il était accompagné de plusieurs autres jeunes, dont certains âgés de 12 ans. Le dossier a été remis à la police de Grand-Baie.

Lors de son interpellation, Jean Samuel Legentil se trouvait dans sa fourgonnette. Une fouille a conduit à la saisie d'une barre de fer, que les suspects auraient utilisée lors de l'agression. L'incident a eu lieu après qu'un jeune de 17 ans s'est rendu à la boutique des Panchoo, pour acheter des baguettes de pain.

Salonee Panchoo raconte qu'il y avait des fourmis dans le sac que le jeune homme avait emmené. «Mo finn sakouy sak-la avan mo met dipin», raconte-t-elle. L'adolescent est ensuite parti pour mieux revenir. «Li'nn koumans repros nou, zour nou, dir éna fourmi dan dipin. Mo'nn dir li montré mwa fourmi ek mo pou ranbours li.» Mais l'adolescent n'a rien voulu entendre, assure Abhijeet Panchoo, le fils de Salonee. «Li'nn ménas nou, li dir li pou fer grandi laboutik.»

Une trentaine de minutes

Plus tard, plus d'une vingtaine de personnes, armées de sabres, de gourdins, de parpaings et de cutters, auraient débarqué dans la boutique. Sans pitié aucune, selon les victimes, les suspects les auraient sauvagement agressés. Cinq personnes ont été blessées, dont deux mineurs. Giandev Panchoo, âgé d'une cinquantaine d'années, a été à quant à lui grièvement touché à la tête. Il est toujours admis à l'hôpital.

Les autres suspects sont recherchés.