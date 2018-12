Sénégal: Kaolack - Un forum de capitalisation du PIDES

Kaolack — Le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng, a présidé ce samedi à Kaolack un forum de capitalisation sur les expériences et les bonnes pratiques du Programme intégré de développement économique et social (PIDES), a constaté l'APS.

Ce programme est financé à hauteur de 4 milliards par la coopération italienne sur la période 212-2018, avec comme but l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), dans les régions de Dakar et Kaolack.

Le forum a enregistré la participation des bénéficiaires de financements du PIDES. Son objectif est, selon un document de référence remis à la presse, de partager et discuter des résultats du programme, d'une part, et d'autre part de présenter et projeter des films à travers une exposition ouverte au public.

Il ambitionne aussi d'identifier le savoir-faire et les expériences développées au cours de la mise en œuvre du programme. Il est prévu dans la perspective de 2019, la consolidation des acquis et le passage à l'échelle dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui au développement économique et social (PADESS).