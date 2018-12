Afrique: CAN 2019 - Le Congo dément catégoriquement pour sa candidature

Le vice-président de la CAF, Constant Omari, se serait-il trompé lorsqu'il déclarait vendredi que le Congo-Brazzaville est candidat à l'organisation de la CAN 2019 ? Probablement oui, et c'est du moins ce que laisse entendre le ministre congolais des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé.

Joint par Rfi sur la candidature de son pays, le ministre a carrément démenti l'information. « Nous sommes à six mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et il ne sera pas possible pour nous de l'organiser avec honneur et dignité.

C'est plutôt le contraire, le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat. Cela ne sera pas possible », a fait savoir M. Ngouélondélé. « Un jour peut-être nous serons candidats. Mais pour le moment ce n'est pas au programme de notre gouvernement. (... ) Nous n'allons pas nous lancer dans une telle aventure pour que la fête ne soit pas belle et déshonorer notre pays. Le Congo n'est pas prêt », a-t-il ajouté.