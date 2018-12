Soudan: Mitwally - Le Soudan s'engage lois de l'immigration

Marrakech — Le ministre d'État, l'ambassadeur Essam Awad, secrétaire général de l'Autorité des Affaires des Soudanais à l'Etranger (AASE) a affirmé l'engagement du Soudan à toutes les lois de l'immigration, qui dispose de lois spéciales pour la réglementer et la rationaliser.

Il a ajouté que le Soudan avait reçu et continue de recevoir d'importants afflux de réfugiés de l'État du Sud-Soudan, de la Syrie, du Yémen et certains autres pays africains à la suite des changements survenus dans la région et du fait que le Soudan supporte tous ces flux de réfugiés sans aucune assistance.

L'Ambassadeur Essam Awad a également appelé la communauté internationale à aider les réfugiés soudanais dans l'hébergement et à satisfaire leurs besoins vitaux et autres. À la fin de son discours, il a fait l'éloge du forum et en tant que papiers et débats.

Habib Nadeer, qui a coprésidé le forum avec l'Allemand Kutz Schmidt Preem, a souligné le succès et la participation de la session de Marrakech, avec une participation record de 45 ministres et vice-ministres, plus de 2000 délégués, 30 acteurs de la société civile et plus de 100 représentants du secteur privé. À 135 pays, en plus de quarante organisations internationales.

M.Alhabib qui a présidé le forum avec l'allemand Kutz a passé en revue les réalisations et les divers événements organisés en plus des résultats des travaux du Forum de Marrakesh au Maroc , qui s'est caractérisée par une participation distinguée tout en passant en revue les réalisations et activités de la période de deux années passées qui témoignaient l'ouverture à la dimension locale avec l'intégration des autorités locales lors des différentes sessions du Forum mondial sur la migration et le développement.