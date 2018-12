Soudan: Alfatih - Nous promettons au monde entier de préserver l'intégrité des élections de 2020

Khartoum — Le chef du Secteur de la pensée et de la culture au Parti du Congres National (PCN) Dr. Al-Fatih Ezzedine a déclaré: "Nous promettons au monde entier que les élections de 2020 soient équitables et exemptes de tous défauts." Il a appelé à des préparatifs pour des élections fortes soulignant que le Soudan ne renoncera pas à ses valeurs et à ses principes.

Dans son discours samedi à Omdurman-Sud à la localité d'Ombadda le Dr Alfatih a déclaré aux réunions des comités préparatoires supérieurs des conférences de PCN que le Soudan va surmonter les défis économiques actuels et que la société d'Ombadda jouit de la diversité et de la cohésion ce qui rassurerait les citoyens sur l'avenir de la religion et de la patrie et que les puissantes nations qui dominent le monde n'avancent plus que par la science et le savoir.