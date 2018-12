Soudan se félicite des investissements Sud-africains

- L'Afrique du Sud a exprimé sa volonté de coopérer avec le Soudan dans les domaines du pétrole, du gaz et des minéraux ainsi que des échanges d'intérêts entre les deux pays sur un plan économique.

L'Ambassadeur d'Afrique du Sud au Soudan, M. Francis Moloi a déclaré que les entreprises de son pays souhaitaient d'investir dans les secteurs pétrolier et minier soudanais, soulignant la volonté de son pays d'échanger des intérêts avec le Soudan au niveau de l'expertise et des programmes dans les domaines du pétrole et des mines.

Pour sa part, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Minéraux, Azhari Abdul-Gadir a indiqué que le Soudan se félicitait la volonté de l'Afrique du Sud d'investir dans le pétrole, le gaz et les minéraux, faisant allusion que cette visite représentait une ouverture pour la coopération dans les secteurs du pétrole et des minéraux, se référant à sa rencontre avec un certain nombre de ministres africains du pétrole lors de sa participation à la conférence sur le pétrole au Cap, en Afrique du Sud, il y a trois semaines.

Abdul-Gadir a affirmé que le Soudan était prêt à coopérer avec l'Afrique du Sud à ce stade, considéré comme le meilleur pour l'investissement en pétrole au Soudan, confirmant le rôle joué par le Soudan dans le ré-pompe du pétrole du Sud-Soudan grâce de son expérience pétrolière, qui a eu un impact positif sur les deux pays.