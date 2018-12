Soudan: Canada exprime sa volonté d'investir dans le pétrole et les minéraux

- Le ministre du Pétrole, du Gaz et des Minéraux, Azhari Abdul-Gadir a salué la volonté du Canada d'investir dans le pétrole, le gaz et les minéraux au Soudan, soulignant que les portes resteront ouvertes pour tous ceux qui souhaitent investir dans le secteur du pétrole et des minéraux dans le pays.

Cela s'est produit lors de son réunion avec le chargé d'affaires canadiens à Khartoum, Adrian Norfolk.

La rencontre a porté sur la possibilité que des entreprises canadiennes s'installent au Soudan pour travailler dans le pétrole et les minéraux.

Le ministre du Pétrole a énuméré les opportunités et le potentiel du Soudan en matière de ressources pétrolières et minérales, affirmant qu'il existait des obstacles à l'investissement dans les domaines du pétrole et du gaz, indiquant que le ministère était prêt à fournir l'assistance nécessaire aux entreprises canadiennes désireuses d'investir dans le pays.

Il a évoqué le rôle du Soudan dans le repompage du pétrole des Sud-Soudan, ce qui a eu un effet positif sur les deux pays.

Pour sa part, le chargé d'affaires du Canada a déclaré: "Nous attendons avec intérêt de coopérer avec le Soudan dans les domaines du pétrole, du gaz et des minéraux", en invitant le ministre à participer aux conférences sur le pétrole et les minéraux qui se tiendront au Canada l'an prochain, soulignant que le Soudan jouit de ressources en pétrole et en minerais, expliquant que son pays avait organisé un séminaire sur les minéraux au Soudan dans le passé, indiquant qu'il souhaitait davantage de coopération et d'échange d'expériences dans le domaine des politiques et des lois régissant le travail du pétrole et des minéraux.