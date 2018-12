Soudan: Abu Al-Qasim adresse l'atelier de désarmement et de réinsertion

- Le Bureau du gouvernement fédéral et la Commission du désarmement et de la réintégration, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ont organisé un atelier de formation sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés de l'appui à la consolidation de la paix, à Khartoum.

Le ministre d'État au gouvernement fédéral, Abu Al-Qasim Imam a affirmé l'importance de la sécurité pour la réalisation de la paix, le tissu social et la promotion des valeurs de la paix, et cet atelier est très cohérent avec des projets qui soutiennent les processus de paix, échangent des expériences et transfèrent des expériences du centre aux États représente aux expériences des universités et des conseils communautaires se déplacent vers la paix et la stabilité afin de poursuite la reconstruction, le développement et la prestation de services.

Abu al-Qasim a déclaré que le gouvernement fédéral continuera de fournir le soutien et de faciliter toutes les tâches qui soutiennent et développent la paix.