Afrique Australe: La Zambie et l'Afrique du Sud en demi, la RD Congo termine bien

L'Afrique du Sud et la Zambie ont rejoint le Zimbabwe en demi-finale. Samedi, les Amajita l'on facilement emporté face à eSwatini au Nkana Stadium. Les Jaune et Vert se sont imposés sur le score de 4-0. La Zambie, pour sa part, n'a eu besoin que d'un petit but pour s'imposer devant le Mozambique.

L'Afrique du Sud, en dépit de son score, n'a pas connu un début de match serein. L'équipe a longtemps buté sur l'efficacité défensive de son voisin avant de parvenir à débloquer le score. Luke Roux a ouvert la marque à la 36eminute d'un tir sous la barre avant que Foster ne s'offre son troisième but dans le tournoi à la 52eminute. Monyane (84e) et Mkhuma (87e) donneront plus d'ampleur au score. L'Afrique du Sud attend désormais de connaître son prochain adversaire.

La République Démocratique du Congo, a bouclé le tournoi dans lequel elle était invitée avec une victoire au compteur et cela après deux revers de rang. Pourtant, les choses avaient mal démarré pour les Congolais qui ont d'abord pris un but dès la 2eminute après une réalisation de Batison. Réduit à 10 puis à 9, les Congolais sont pourtant revenus dans le match avec des buts signés Idumba, Nsingi et Muleka.

La Zambie a fait match nul avec le Mozambique 1-1. Pourtant les Young Chipopolos avaient ouvert le score à la 13eminute par Chulufya. Mais Cumbane a remis sa formation en selle à la 78eminute. La Zambie aura, en conséquence un adversaire redoutable en demi-finale, le Zimbabwe. Un derby qui s'annonce passionnant.

Le tournoi se poursuit dimanche avec les deux dernières rencontres de la poule C. Les deux duels se joueront en simultané au Nkana Stadium et au Shinde Stadium et débutent à 15h30. Le Zimbabwe, déjà qualifié pour la demi-finale, affronte l'Angola.

Les Young Warriors qui ont démontré de belles qualité depuis le début du tournoi profiteront du dernier match de poules contre les Palanquinhas pour effectuer les derniers réglages avant le duel avec les Zambiens. L'Angola n'a récolté que deux points en deux sorties et a impérativement besoin d'une victoire pour saisir une dernière chance de figurer dans le carré d'as au titre de meilleur deuxième.

Le Lesotho et le Botswana ne possèdent que très peu de chances de passer ce premier tour. Les deux formations comptent un point chacun après un revers et un partage de points. Ils ne peuvent pas prétendre finir en tête de la poule, cette place ayant déjà été assurée par le Zimbabwe.

Ils peuvent toutefois aspirer finir meilleur deuxième. Décrocher cette place s'avère très compliqué. Il faudrait que leurs attaquants sortent de leur léthargie car, jusqu'à présent, le Lesotho et le Botswana n'ont inscrit qu'un seul but, chacun, en deux sorties.