Cote d'Ivoire: Promotion de la paix - Babily Dembélé engage la jeunesse et les femmes de son parti

« Jeunesse et femme, modèle de paix et de développement ». C'est autour de ce thème que s'est tenue le 8 décembre, la cérémonie d'investiture de la jeunesse et des femmes du Congrès ivoirien pour le développement et la paix (Cidp). C'était au siège dudit parti politique, à la Riviera M'Pouto.

A l'occasion, Babily Dembélé, son président, a indiqué qu'il s'est fixé pour mission, pour les années à venir, d'apporter une contribution beaucoup plus significative à la réconciliation et au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. «Je veux m'appuyer sur la jeunesse, les femmes, les chefs coutumiers et les religieux pour réussir ma mission», a-t-il affirmé.

Tout en lançant un appel à chaque ivoirien, et particulièrement aux acteurs politiques, à faire en sorte d'apporter leur pierre à l'édifice d'une Côte d'Ivoire réconciliée. «Nous devons faire en sorte que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Chacun doit jouer sa partition», a-t-il souhaité.

Se prononçant sur l'actualité politique nationale, Babily Dembélé a lancé un appel à l'apaisement au Pdci-Rda et au Rhdp. «J'en appelle à l'apaisement pour une Côte d'Ivoire de paix et d'amour. Le nom d'Houphouët ne doit pas être mêlé à des palabres mais plutôt à la paix», a-t-il martelé.

Mme Sangaré Mada, secrétaire générale du Cidp, a pour sa part justifié le choix du thème de la cérémonie par la volonté de son parti d'œuvrer pour une jeunesse modèle, loin des maux qui minent la société.

«Notre mission est d'outiller les jeunes à relever les défis du millénaire. Vous êtes investis pour promouvoir la paix, l'amour, conditions nécessaires à un développement prodigieux», a-t-elle insisté.

La présidente des femmes dudit parti, Mme Ouattara et le président des jeunes, Guézé Saki Arthur ont promis de mener dans les prochains mois, des actions concrètes, allant dans le sens de la promotion de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire.

«Nous, femmes du Cidp, serons vos ambassadrices de la paix et de la réconciliation», a affirmé la présidente des femmes. Et le président de la jeunesse du Cidp d'ajouter: « Nous voulons être des modèles de paix ».